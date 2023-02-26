«Чтобы не было вранья»: Африкантова слила в Сеть переписку с Капаклы – доказательства измены с Мусульбес

Изменивший Марине Африкантовой с Таней Мусульбес Рома Капаклы в свое оправдание заявил, что он и Марина собирались разводиться. А раз так, то он имел право на общение с Таней Мусульбес и отправиться вслед за ней на Бали тоже мог. И порицать его не надо.

Марина Африкантова же заявила, что все было не так, как рассказывают сейчас подло поступившие с ней Рома Капаклы и Таня Мусульбес. Марина слила в Сеть переписку с Ромой, из которой следует, что пара не ссорилась перед побегом Капаклы на Бали.