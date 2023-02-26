«Чтобы не было вранья»: Африкантова слила в Сеть переписку с Капаклы – доказательства измены с Мусульбес

Марина Африкантова и Рома Капаклы

Марина Африкантова и Рома Капаклы. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова предъявила публике свидетельства того, что она и Рома Капаклы не собирались разводиться.

Изменивший Марине Африкантовой с Таней Мусульбес Рома Капаклы в свое оправдание заявил, что он и Марина собирались разводиться. А раз так, то он имел право на общение с Таней Мусульбес и отправиться вслед за ней на Бали тоже мог. И порицать его не надо.

Марина Африкантова же заявила, что все было не так, как рассказывают сейчас подло поступившие с ней Рома Капаклы и Таня Мусульбес. Марина слила в Сеть переписку с Ромой, из которой следует, что пара не ссорилась перед побегом Капаклы на Бали.

«Чтобы не было всяких слухов и вранья, которое летает по Интернету, я хочу кое-что прояснить. У нас были разногласия, ссоры, но точку, о которой все говорят, мы не ставили. Разговора с Ромой о расставании не было! У нас была только переписка, где я предлагаю Роме разъехаться на время, чтобы реанимировать наши отношения, и он согласился», - написала Марина Африкантова.

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Марина Африкантова добавила, что муж даже не поставил ее в известность о своих дальнейших планах. 

«Рома улетел на Бали с Таней, и никто мне из друзей об этом не сказал. Никто его не остановил. Я вообще узнаю это от своих подписчиков», - сообщила Марина Африкантова.

Переписка Африкантовой и Капаклы. Фото: соцсети

Переписка Африкантовой и Капаклы. Фото: соцсети

Переписка Африкантовой и Капаклы. Фото: соцсети

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