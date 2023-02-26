«Простите!»: вернувшаяся в Россию Литвинова обратилась к соотечественникам

Рената Литвинова недавно вернулась из Франции в Россию. Звезда объяснила, что поспешила прибыть на юбилей своей мамы. Она отпраздновала 85-летие в Москве и, безусловно, была рада приезду дочки.

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Почти год актриса переживала за свою родительницу, которую покинула, экстренно рванув на чужбину. В Париже у Литвиновой есть в собственности квартира, где она и жила все это время. Но, судя по всему, мама не захотела присоединиться к вояжу наследницы и осталась в столице России.

Сейчас публика ждет о Ренаты Литвиновой хоть каких-то объяснений, люди хотят знать, навсегда ли она вернулась или нет. Но знаменитость вместо этого решила посвятить свои последние посты душеспасительным рассуждениям.

«Завтра, в последний день Масленицы, нельзя желать зла и думать плохо о других людях, нельзя пересаживать цветы и оставлять мусор в доме... От себя добавлю, многие «нельзя» - большая сила», - написала она накануне.

А в Прощенное воскресенье она обратилась к поклонникам, рассказав, что сделала в этот день.