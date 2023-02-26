«Никаких исключений и поблажек для себя не делала»: Орлова голодала в беременность

Ольга Орлова привыкла к определенному образ жизни, и даже в беременность не стала менять планы. 45-летняя артистка практиковала голодание, но делала это не с целью похудеть.

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Как оказалось, уже много лет певица соблюдает Великий Пост. Прошлый Пост, когда звезда была на ранних сроках беременности, также не стал исключением.

«25 лет назад я впервые попробовала соблюдать пост. Хотела сказать, что строгий, но осеклась. Я просто соблюдала пост более 10 лет, и даже когда была беременной, никаких исключений и поблажек для себя не делала. Первые разы было непривычно. А с каждым годом я все больше привыкала. Меня не пугал отказ от еды, поскольку это не главное в этот период. Многие воспринимают пост, как диету и настраиваются на то, чтобы похудеть. Что касается меня - это совершенно не так», — поделилась Орлова.

Ольга Орлова, напомним, 6 февраля родила дочку. Уже через две недели артистка смогла похудеть более чем на 10 кило.