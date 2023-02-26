Рудова изъелозила руками весь передок, позируя на собственной кухне: про юбку забыла – оказия вышла

Наталья Рудова выставила в Сеть страстные танцы, снятые на собственной кухне. Звезда предстала на видео без макияжа, непричесанная, с патчами под глазами. Плюс ко всему актриса забыла про юбку или брюки, снявшись для интернет-ресурсов в одной футболке.

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Рудова в танце активно елозила по своим телесам и извивалась словно змея, демонстрируя восхитительную гибкость и пластику.

Судя по всему, на самом деле это был акт самоиронии, а вовсе не самолюбования, как могло показаться изначально. Звезда, наверняка, осознавала, что песня Меладзе «Красиво» не сильно ассоциируется у народа с маской на лице.