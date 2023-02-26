Топовые британские звезды отказываются петь на концерте в честь коронации Карла III

Радостная новость для тех, кому не нравится новый король Великобритании. Несколько известных британских музыкантов отказались выступать на коронации Карла III. Напомним, сама церемония запланирована на 6 мая, а 7-го числа должен состояться праздничный концерт. Вот только никто из топовых звезд на нее не стремится.

Согласно статье из газеты The Irish Sun, у сэра Элтон Джон и его более молодого коллеги Гарри Стайлза на май очень плотные гастрольные графики. Ходили слухи, что легендарная поп-группа Spice Girls воссоединится ради такой чести, но бывшие певицы вряд ли успеют отрепетировать что-то вменяемое после множества лет молчания.

Кто еще? Адель? Эд Ширан? Робби Уильямс? Они тоже отказались от выступления после коронации, хотя конкретные причины остались неизвестными.