Не справилась с эмоциональной нагрузкой: жена предложила Оскару Кучере покинуть Россию

Оскар Кучера в передаче «Север Шоу» рассказал, как супруга агитировала его покинуть Россию.

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С началом известных в мире событий звездная жена забеспокоилась о муже и старших детях. Эмоциональная нагрузка была колоссальной.

На этом фоне Юлия (так зовут супругу актера) предложила Оскару уехать из страны. Артист ответил решительным отказом.

«Сказала, что надо уехать и переждать. Я растерялся, потому что не понял — как уехать? Я понимаю, что она — женщина и мать, но самому себе объяснить бы отъезд я бы не смог <…> Я ей сказал: «Ты уезжай, а я останусь», — поделился Кучера с ведущей шоу Еленой Север.

Ранее Оскар Кучера дал интервью Юрию Дудю*, спровоцировавшее жуткий скандал. Актер во время беседы продемонстрировал, что плохо разбирается в мировых событиях, не владеет информацией и быстро меняет свое мнение по тому или иному вопросу.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.