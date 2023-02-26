Хью Джекман повредил голосовые связки, играя Росомаху

Вы скажете, что роль мутанта Росомахи стала звездной для актера Хью Джекмана. А сам он говорит, что пострадал, играя героя комиксов.

На днях 54-летнй Хью стал гостем BBC Radio 4 и рассказал, что повредил свои голосовые связки из-за того, что голос Росомахи такой низкий, и герою часто приходилось реветь, словно дикому зверю.