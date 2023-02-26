Хью Джекман повредил голосовые связки, играя Росомаху

Вы скажете, что роль мутанта Росомахи стала звездной для актера Хью Джекмана. А сам он говорит, что пострадал, играя героя комиксов.
На днях 54-летнй Хью стал гостем BBC Radio 4 и рассказал, что повредил свои голосовые связки из-за того, что голос Росомахи такой низкий, и герою часто приходилось реветь, словно дикому зверю.
«Мой учитель в театральной школе пришел бы в ужас от того, что я сделал в фильме «Росомаха: Бессмертный», — цитирует актера издание Deadline. - Я навредил своему голосу, сыграв Росомаху».
«Мой фальцет уже не такой сильный, как раньше, и я приписываю это непосредственно рычанию и крику, которые я воспроизводил».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что после фильма «Логан» 2017 года Джекман оставил роль неистового мутанта, но недавно решил вернуться к ней – в новом кинокомиксе «Дэдпул 3», который выйдет в ноябре 2024 года.