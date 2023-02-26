«Выходит из медикаментозного сна»: последние данные о Костомарове

Хорошие новости приходят одна за другой из столичной «Коммунарки», где вот уже 1,5 месяца медики сражаются за жизнь Романа Костомарова.

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Еще несколько дней назад состояние прославленного фигуриста оценивалось, как критическое. Спортсмен перенес ряд вмешательств ради спасения жизни, и, похоже, все усилия были не зря.

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений», — заявил источник ТАСС.

Ранее инсайдер сообщил, что показатели прославленного фигуриста заметно улучшились. Помогла процедура по очистке крови — плазмаферез.