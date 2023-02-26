Севастьянова похвасталась раздобревшими телесами, утянув плоть в тугую ткань: сейчас лопнет (фото)

Гимнастка Каролина Севастьянова поправилась, обретя округлые формы в области бедер. Этим фактом звезда поразила публику, выставив в Сеть фотографию в облегающем платье.

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Наряд туго обтянул ее телеса, подчеркнув их достоинства. Знаменитость похвасталась полной грудью, пышными ягодицами, тонкой талией и длинными ногами.

Казалось, плоть Севастьяновой вот-вот вырвется из наряда наружу, будоража сознание поклонников и вводя их в исступление! Невероятная красота!