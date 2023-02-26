Уехавший в США Андрей Бурковский грубо двумя словами обозвал россиян

Уехавший в Соединенные Штаты актер Андрей Бурковский ответил россиянам, которые раскритиковали его поступок. Многие посчитали, что артист покинул страну в сложный период и не вовремя хватается в соцсетях роскошной жизнью.

Однако Бурковский в искренность хейтеров не верит. Говорит, это все специально нанятые люди.

«Все равно скоро в комменты набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова. А кто-то будет всерьез с ними спорить и что-то доказывать. Вывод — мне все равно», - написал он в соцсетях.

Бурковский пытается построить карьеру в США. В труппе Московского Художественного театра на его роли пока ставят других артистов.

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