«Детского доктора мира» Леонида Рошаля экстренно прооперировали: что известно о состоянии врача

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известный в народе как «детский доктор мира» Леонид Рошаль в реанимации. Анамнез врача впечатляет.

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У 89-летнего доктора диагностировали перелом шейки левого бедра. Также в его анамнезе болезнь Паркинсона и кисты в головном мозге.

Известно, что Рошаль пребывает в столичной больнице уже шесть дней. Его экстренно прооперировали, уточняет телеграмм-канал Mash.

Леонида Рошаля окрестили «детским доктором мира» больше 20 лет назад. Такого звания нет ни у кого в мире.

Хирург участвовал в спасении детей во время землетрясений в Японии, Египте, Афганистане, Турции и Индии. Помогал пострадавшим во время революций в Румынии, войн в Ираке, Югославии.

Также он вел переговоры с бандитами во время теракта на Дубровке и при захвате школы в Беслане.