Не в России: где на самом деле находится сейчас завравшаяся Собчак

Складывается ощущение, что так называемая журналистка Ксения Собчак уже не может отличить правду от лжи. Бывшая ведущая «Дома-2» врет как дышит - так считают многие ее поклонники.

Сначала она беспросветно лгала о том, что не получала гражданство Израиля. А потом выяснилось, что заграничный паспорт у нее уже полгода как имеется.

Потом она продала квартиру в Москве за 763 миллиона рублей. Но и этот факт светская львица упорно отрицала. Далее из-за нее в СИЗО посадили ее коллег. Но Собчак как ни в чем не бывало продолжила ходить на тусовки и хвастаться своим домом на Рублевке.

Сейчас завравшаяся Собчак снова находится в Тель-Авиве. Говорит. Приехала брать интервью у Лаймы Вайкуле. Но кто ей теперь уже поверит? Возможно, заодно бывшая ведущая «Дома-2» решает снова личные вопросы. Но это уже другое.

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