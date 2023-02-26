Чудовищная правда от врача: почему Романа Костомарова на самом деле не отправили на лечение в Германию

Роман Костомаров продолжает бороться за свою жизнь. Спортсмен перенес две ампутации, два инсульта и не теряет веру в благоприятный исход, давая медикам разрешения на различные манипуляции в его лечении. Российские врачи, в свою очередь, делают все возможное.

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Почему же прославленному фигуристу оказывают помощь в России, а не за границей, как это принято у медийных личностей? Правду выдал профессор Московской медицинской академии и доктор медицинских наук Павел Воробьев.