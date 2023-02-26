Чудовищная правда от врача: почему Романа Костомарова на самом деле не отправили на лечение в Германию

Роман Костомаров продолжает бороться за свою жизнь. Спортсмен перенес две ампутации, два инсульта и не теряет веру в благоприятный исход, давая медикам разрешения на различные манипуляции в его лечении. Российские врачи, в свою очередь, делают все возможное.
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Почему же прославленному фигуристу оказывают помощь в России, а не за границей, как это принято у медийных личностей? Правду выдал профессор Московской медицинской академии и доктор медицинских наук Павел Воробьев.
«А с чего вы взяли, что в Германии его шансы были выше, чем здесь? Это стереотип, что немецкие врачи лучше наших, он не имеет под собой никаких оснований», — возмутился врач.
«В том состоянии, в котором был Костомаров, его попросту не довезли бы. Его сразу подключили к ИВЛ и ЭКМО, он не мог дышать, аппараты дышали за него, гоняли кровь. В таком состоянии не летают», — объяснил Воробьев.
Костомаров, напомним, находится в критическом состоянии в московской «Коммунарке». Ему ампутировали конечности, чтобы остановить гангрену, но иммунная система дала сбой и организм посыпался. Сейчас фигурист на ИВЛ. Врачи боятся отключать его, поскольку нет уверенности, что Роман будет дышать самостоятельно.
По материалам Starhit