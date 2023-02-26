«Уважения нет»: какую кличку Алле Пугачевой дали в Израиле

Алла Пугачева вместе со своим мужем сбежали из России в самое сложное для страны время. Звезды осели в Израиле и теперь оттуда нелицеприятно высказываются в адрес своих соотечественников.

За границей к Примадонне неоднозначное отношение. Точно не такое, какое было у нее в России. Житель Израиля рассказал НТВ, как на самом деле называют певицу в этой стране.

«Барух — это святой на иврите. Баруховна — значит святейшая. Так ее называют. К ней относятся как интересному субъекту, но прямо почета или уважения нет. Стильно одета, выглядит хорошо».

Живет Пугачева в трехэтажном особняке из белого мрамора с панорамными окнами. За месяц они платят аренду в один миллион рублей.

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