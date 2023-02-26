С Виторганом больше не вместе? Нинидзе кинула клич о поиске квартиры для себя и семилетнего сына

Возлюбленная Максима Виторгана, актриса Нино Нинидзе кинула клич на просторах интернета — артистка срочно ищет квартиру для себя и семилетнего сына Александра.

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Артистка написала, что ее интересуют двух или трехкомнатные апартаменты с изолированными комнатами в столичном районе Хамовники. Она уточнила, что много работает, а ее сын не рисует на обоях.

«Чистоплотные, воспитанные, музыкально-артистические, облагораживающие пространство, не шумные, и не курим!» — написала Нинидзе.

Нюансы объявления и его срочность лишь подогрели слухи о расставании звезд.

«Вот это поворот!» — написал под публикацией интернет-пользователь.

Напомним, слухи о расставании Максима Виторгана и Нино Нинидзе появились весной прошлого года. Артисты порознь посетили премьеру фильма, что и стало причиной пересудов.

По материалам «Вокруг ТВ»