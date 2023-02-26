Откуда у сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой дом за 32 миллиона рублей

Чулпан Хаматова много лет занималась в Россию благотворительностью. Актриса помогала больным детям. Однако как только ситуация в мире начала ухудшаться - она одной из первых сбежала из страны в Латвию, где у нее неожиданно оказался баснословно дорогой особняк зв 32 миллиона рублей…

Поклонники задались вопросом - откуда у Хаматоваой такие деньги, чтобы покупать себе такие дома. Причем почти во всех интервью западным журналистам актриса жалуется на безденежье.

Народная артистка Ольга Волкова рассказала, что особняк в Риге Чулпан купила себе в 2010 году, а возглавила благотворительный фонд в 2006-м.

«Когда создают фонды для раковых больных, очень много денег уходит впустую, очень тратятся большие суммы и не спасают детей, ну, вот такие фонды, как у Чулпан Хаматовой. Да, я там им тоже посылала деньги, миллион отдала им», - добавила Любовь Успенская.

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