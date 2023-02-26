«Она была унижена»: раскрыты истинные причины приезда Пугачевой в Москву летом

Российский музыкант Александр Левшин рассказал, зачем на самом деле Алла Пугачева прилетала в Москву летом. По его словам, Примадонна хотела обелить репутацию признанного в РФ иногагентом Максима Галкина*. Но попытки оказались тщетны.

«Она была унижена, как я понял. И Максим тоже. Он был любимцем, зрительницы любили его безумно, но он стал заниматься не юмором, а унижением целой страны. Возврата не будет», - заявил он.

Левшин проработал с Пугачевой около 30 лет. Музыкант с уверенностью заявил, что Примадонна до конца не верила в серьезность ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».