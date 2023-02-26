Том Круз признался, что инкогнито катается в метро, чтобы быть рядом с обычными людьми

Кроме умопомрачительных трюков, у 60-летнего Тома Круза есть еще одно хобби – проводить время в окружении обычных людей, что не очень любят звезды его уровня популярности.
Так, все знают, что актер обожает смотреть свои фильмы в кинотеатрах вместе с рядовыми зрителями, наблюдая за их реакцией.
«Я всегда хотел путешествовать по миру, и когда я начал снимать фильмы, то смог смотреть их в других странах. Поэтому я всегда хожу смотреть фильмы с другими зрителями. Когда я снимаю кино, то хочу пойти посмотреть его с другими. Я ведь делаю свой фильм для зрителей», - говорит Том.
«Иногда они замечают меня (в кинотеатре, - Прим. авт.). Когда я сижу рядом с ними, они оглядываются, и мы фотографируемся, раздаю автографы».
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Круз отметил, что ему нравится общаться с простыми людьми. Видя толпу фанатов на съемках, он подходит к ней и разговаривает с поклонниками. Иногда кинозвезда даже ездит на общественном транспорте, что «очень любит» его служба безопасности.
«Иногда я надеваю шляпу, наушники и просто спускаюсь в метро», — рассказал актер в шоу Jimmy Kimmel Live.
Том вспомнил, как однажды 14-летняя девочка узнала его в подземке. Артист попросил ее не поднимать шумиху, а взамен сделал с ней селфи. Наверняка еще сказал: «Пусть это будет наш маленький секрет».