Что говорят врачи: последние новости о состоянии Романа Костомарова

Известный фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за свою жизнь в московской «Коммунарке». Из-за осложнений со здоровьем, врачи снова подключили спортсмену к аппарату ИВЛ. Дышать самостоятельно он пока не может.

«Врачи оценивают шансы 50 на 50: если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику», - заявил источник «Известий».

У Костомарова в связи с интенсивной терапией случились два инсульта. Отек, по словам собеседника, перешел в мозг. Поэтому отключать от ИВЛ его пока не планируют.

Держись, спортсмен! Мы очень за тебя переживаем!

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