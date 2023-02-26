Пидманула, пидвела: на Леди Гагу подали в суд за невыплаченное вознаграждение похитителям собак

История с похищением собак Леги Гаги получила неожиданное продолжение. Напомним, в феврале 2021 года на помощника певицы, выгуливавшего ее французских бульдогов в Лос-Анджелесе, было совершено вооруженное нападение. Группа неизвестных выстрелила в беднягу и забрала песиков. Шокированная Гага объявила награду в полмиллиона долларов за возвращение питомцев. И довольно скоро женщина по имени Дженнифер Макбрайд вернула собачек властям.
Однако полиция в рассказ «гуляла и нашла» не поверила и установила, что добродетельница является соучастницей преступной группы из пяти человек, которая была ответственна за нападение и похищение. Стрелка из этой банды приговорили к 21 году тюрьмы.
И вот теперь та самая Дженнифер Макбрайд подала в суд на певицу. Мол, та обещала заплатить деньги за живых бульдогов, «не задавая вопрос». Собак-то вернули, хоть сами и похитили, так а где обещанная награда без вопросов?
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Как передает издание People, поп-звезду со всей серьезностью обвиняют в «мошенничестве путем ложного обещания и мошенничестве путем введения в заблуждение». Леди Гага и ее юридическая команда еще не прокомментировали данный иск.