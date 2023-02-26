«С Аркашей»: Юдашкина похвасталась подросшим «гонконгским» внуком – копией мужа Валентина

Жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина показала подросшего внука Аркадия, который вместе с мамой живет в Гонконге.

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Марина Юдашкина показала снимок из Китая, запечатлевшись в джинсовых шортиках с малышом. Аркадий заметно вытянулся и стал еще больше напоминать своего знаменитого деда.

«Прилетела к внукам. С Аркашей», - подписала кадр в соцсетях супруга модельера.

Напомним, Аркадия, а также старшего внука Анатолия и внучку Агату Ариеллу подарила чете Юдашкиных их дочь Галина. Она уже давно живет в Гонконге со своим мужем Петром Максаковым.