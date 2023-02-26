Авербух сделал новое заявление про Костомарова

Фигурист Илья Авербух объявил тур по 25 городам России в поддержку больного Романа Костомарова. Вырученные деньги спортсмены хотят направить своему коллеге, который борется за свою жизнь уже полтора месяца.

«Мой большой друг, с которым мы прошли более 19 лет вместе в гастрольных турах, борется сейчас с тяжелой болезнью. Только вместе мы можем ему помочь, верим, что он справится», — заявил Авербух пришедшим зрителям.

Зрители тоже переживают за здоровье Костомарова. Многие передали записки семье спортсмена со словами поддержки.

Костомаров, напомним, находится в критическом состоянии в московской «Коммунарке». Ему ампутировали конечности, чтобы остановить гангрену, но иммунная система дала сбой и организм посыпался.

Сейчас фигурист снова находится на ИВЛ. Врачи боятся отключать его - нет уверенности, что Роман задышит самостоятельно.

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