«Какой ошибкой было»: Марина Зудина призналась, что не успела сделать при жизни Олега Табакова

Марина Зудина

Марина Зудина. Фото: Global Look Press 

В марте этого года будет пять лет, как не стало мужа актрисы.

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» Марина Зудина рассказала, что не успела спросить у Олега Табакова.

Зудина призналась, что жалеет о недостаточном количество бесед между ними.

«Когда его не стало рядом, я прямо до слез... Думала, почему так мало спросила. Мне надо было узнать, что он думает об этом и об этом... Почему я так мало спрашивала», – вспомнила Зудина.

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«Потом я поняла, какой ошибкой было то, что я не договорила», – дополнила Марина Зудина в беседе со Светланой Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг Света».

Марина Зудина призналась, что до сих пор не может слушать голос Ольга Табакова. У вдовы на глазах сразу появляются слезы.

Напомним, ранее Марина Зудина рассказала, почему сын пошел по стопам Олега Табакова, а дочь не выбрала актерскую профессию.

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