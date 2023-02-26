«Какой ошибкой было»: Марина Зудина призналась, что не успела сделать при жизни Олега Табакова

Марина Зудина призналась, что до сих пор не может слушать голос Ольга Табакова. У вдовы на глазах сразу появляются слезы.

Напомним, ранее Марина Зудина рассказала, почему сын пошел по стопам Олега Табакова, а дочь не выбрала актерскую профессию.