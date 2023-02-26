«Не делайте с собой ничего»: Кристина Асмус «переобулась» и высказалась иначе о пластических операциях

Бывшая жена Гарика Харламова – Кристина Асмус – призналась, что прочитала в одном блоге о пристрастии девушки к пластическим операциям.

Сама Кристина заявила, что не собирается делать никаких операций по изменению внешности. Потому что любит свое тело. Асмус посоветовала девушкам поднять самооценку и перестать слишком заботиться о своем внешнем виде.

«Пожалуйста, не делайте с собой ничего! Не разрушайте себя...». Ну а если рядом мужчина, который не принимает вас, то он чудак на букву «м»», – написала Кристина.

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Однако поклонники Кристины помнят, что в прошлом Асмус положительно высказывалась о «пластике». Знаменитость отмечала, что хотела лечь под нож хирурга. Однако не сделала это из-за страха.