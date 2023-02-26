Марина Зудина рассказала, почему сын пошел по стопам Олега Табакова, а дочь не выбрала актерскую профессию

Актриса Марина Зудина рассказала о жизни и профессиях детей Ольга Табакова.
Зудина заявила, что ее старшему наследнику удалось поработать на одной сцене с его отцом. Павел Табаков, по мнению Марины Зудиной, стал актером благодаря моральной поддержке Олега Табакова.
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Несмотря на большое уважение к отцу, Павел слушал критику режиссера, а не коллегу-родителя. И Олег Табаков приветствовал такое решение сына.
«Олег Павлович очень деликатен. Он никогда не будет доминировать, если есть режиссер, которому он доверяет», – отметила Зудина.
Что касается дочери Зудиной, пока Мария не стала актрисой. Зудина считает, что у девушки глубоко в подсознании есть желание пойти по стопам своей семьи. Однако из-за боязни не соответствовать хорошей актрисе дочь Зудина и Табакова пока не готова связать себя с профессией родителей.
«Она больше восьми лет рисует. Но профессионально не занимается творчеством», – призналась Марина Зудина в беседе со Светланой Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг Света».