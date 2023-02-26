Будущий рэпер: трехлетний сын Тимати на руках у папы спел в микрофон

Певец Тимати поделился свежим видео в своем микроблоге. Примечательно, что знаменитость позировал у микрофона вместе со своим наследником Ратмиром.

Тимати привел сына записать рэп. Поклонники шоумена предположили, что в свои три года сын Тимати пошел по стопам отца.

Ратмир с наушниками на голове прочитал строчки о том, что папа запретил ему плакать. Ратмир признался, что для своего родителя он уже настоящий мужчина.

К слову, поклонники семьи Тимати остались в восторге от увиденного.