Будущий рэпер: трехлетний сын Тимати на руках у папы спел в микрофон

Певец Тимати поделился свежим видео в своем микроблоге. Примечательно, что знаменитость позировал у микрофона вместе со своим наследником Ратмиром.
Тимати привел сына записать рэп. Поклонники шоумена предположили, что в свои три года сын Тимати пошел по стопам отца.
Ратмир с наушниками на голове прочитал строчки о том, что папа запретил ему плакать. Ратмир признался, что для своего родителя он уже настоящий мужчина.
К слову, поклонники семьи Тимати остались в восторге от увиденного.
«Ратик, замечательный малыш!», «На папу похож, красавец», «Красивый мальчик», «Какой очаровательный», – написали фолловеры Тимати в комментариях под видео.
Напомним, ранее бизнесвумен Оксана Самойлова вручила своим детям автомобиль в стиле Rolls-Royce за 14 миллионов.