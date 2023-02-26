«Ничего ей не помогает»: 64-летняя Мадонна рассталась с бойфрендом, который младше ее на 41 год

Певица Мадонна снова свободна. Знаменитость больше не вместе с избранником, который младше даже ее дочери Лурдес.
Мадонна уже не первый раз выбирает бойфренда моложе ее самой. В течение трех лет исполнительница встречалась с 28-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.
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А теперь Мадонна рассталась с 23-летним Эндрю Дарнеллом. К слову, разрыв с избранником не стал главной причиной депрессии Мадонны. Она столкнулась с критикой внешности после премии «Грэмми».
«Это была просто интрижка, так что ее сердце не разбито. Плохо, что все это случилось в одно время. У нее сейчас слишком много кризисов с доверием и ничего ей не помогает. Ей было классно с Эндрю, но это не было любовью или чем-то серьезным», – рассказал инсайдер для thevoicemag.ru