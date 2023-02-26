Алсу в остромодных кожаных брюках и блузке с галстуком оторвалась с подружками: фигура – фантастика

Алсу

Алсу. Фото: Global Look Press

Певица провела вечер в приятной компании. Она похвасталась трендовым весенним луком.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. Певица после пандемии стала чаще выступать и даже сниматься в телевизионных шоу. В свои 39 лет она не перестает восхищать публику своим моложавым видом. Многие считают артистку иконой стиля. Недавно она пополнила гардероб обновками. 

Накануне Алсу решила выйти в свет. Она провела время с Жанной Мартиросян и другими подругами. Певица для такого случая выбрала белую блузку с галстуком и остромоные брюки из экокожи. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Артистка дополнила образ туфлями на шпильке. Она оторвалась вместе с подругами. 

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«Девчачья вечеринка. Тот случай, когда все и все совпало», – написала звезда.

Алсу. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. К слову, Алсу также была в черном лаконичном пальто. Она продемонстрировала лаконичный весенний лук. «Самая стройная и изящная», «Как круто сидят брюки», «Ох, вот это фигурка», «Алсу не перестает удивлять», «Затмила всех», — стали писать подписчики.

Алсу. Фото: соцсети звезды

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