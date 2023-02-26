Алсу в остромодных кожаных брюках и блузке с галстуком оторвалась с подружками: фигура – фантастика

Накануне Алсу решила выйти в свет. Она провела время с Жанной Мартиросян и другими подругами. Певица для такого случая выбрала белую блузку с галстуком и остромоные брюки из экокожи. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Артистка дополнила образ туфлями на шпильке. Она оторвалась вместе с подругами.

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