Пополневшая Бузова задрала ноги, блеснув сокровенным: оголила трепетные чресла под дождем

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает вести шоу и давать концерты. Блондинка стала завидной невестой. Примечательно, что она следит за фигурой и старается заниматься спортом. Однако артистка признавалась, что в 37 лет ей сложно худеть. Но это не мешает ей оголять прелести фигуры.
Уже больше 20 дней Бузова проводит время в Африке. Каждый день она хвастается новыми нарядами. Телеведущая на этот раз решила с пользой провести перерыв. Она устроила тренировку у бассейна. Блондинка была в шортиках и топике. Она задра ноги вверх, засвтив свои бедра во всей красе. Ольга качала пресс, когда пошел дождь.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что фигура Ольги стала еще привлекательнее. Но нашлись и те, кто осудил артистку. «Вид получился пикантным», «Сейчас еще и намокнет», «Какая конфетка», «Тут стоило прикрыть сокровенное», «Какие мощные бедра», «Оператору неловко», «Оля, будь скромнее», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды