Пополневшая Бузова задрала ноги, блеснув сокровенным: оголила трепетные чресла под дождем

Уже больше 20 дней Бузова проводит время в Африке. Каждый день она хвастается новыми нарядами. Телеведущая на этот раз решила с пользой провести перерыв. Она устроила тренировку у бассейна. Блондинка была в шортиках и топике. Она задра ноги вверх, засвтив свои бедра во всей красе. Ольга качала пресс, когда пошел дождь.

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