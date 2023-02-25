Рудова в платье на шнуровке засветила шаровидные прелести: манкие «дыньки» дразнят народ

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ролей. Блондинка скрывает личную жизнь, но поклонники уверены, что она не одинока. В свои 39 лет артистка обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. Примечательно, что она активно занимается спортом и зачастую хвастает достоинства своих форм.
На тот раз Наталья решила выложить пикантное селфи. Она облачилась в платье с корсетом на шнуровке. Блондинка продемонстрировала округлую грудь во всей красе. Прелести тесно прижались друг к другу в слишком скромном декольте.
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Поклонники признались, что актриса лишила их сна. Многие отметили, что Рудова обладает притягательной внешностью.
«Этот наряд создан для вас», «Ну что за чикуля», «Ох, что за шальная императрица», «Тут тесно дынькам», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды