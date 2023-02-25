Рудова в платье на шнуровке засветила шаровидные прелести: манкие «дыньки» дразнят народ

На тот раз Наталья решила выложить пикантное селфи. Она облачилась в платье с корсетом на шнуровке. Блондинка продемонстрировала округлую грудь во всей красе. Прелести тесно прижались друг к другу в слишком скромном декольте.

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Поклонники признались, что актриса лишила их сна. Многие отметили, что Рудова обладает притягательной внешностью.