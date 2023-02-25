«Ноги от ушей»: Севастьянова в платье по фигуре обнажила свои «бугры страсти», взбудоражив французов

На этот раз Севастьянова решила покинуть Монако, где то и дело красовалась в бикини. Она оказалась во Франции, где приехала в Реймс. Гимнастка облачилась в черное платье-футляр с тонким поясом. Силуэтный наряд подчеркнул ее изящные изгибы фигуры. Каролина не стала прикрывать пышную грудь.

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Поклонники были сражены ее видом. Ей удалось покорить даже французов. «Ого, какая вы красотка», «Ноги от ушей», «Вы идеальная», «Нельзя так выглядеть! Просто ни одного изъяна», «Ох, вот это грудь», «Талия — песочные часы», — стали писать в Сети.