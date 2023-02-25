Сладкие щечки покоряют сразу: Сергей Лазарев заснял, как подросшая дочка уплетает любимое блюдо

На этот раз Сергей выложил трогательное видео. Он заснял свою подросшую дочку, которая обедала. Ей принесли любимое блюдо - пельмешки. Аня сидела в пуховых штанах и свитере. Она с улыбкой жевала каждый пельмешек. Лазарев умилился тому, как наследница любит покушать.

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Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она стала уже совсем большая.