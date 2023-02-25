Сладкие щечки покоряют сразу: Сергей Лазарев заснял, как подросшая дочка уплетает любимое блюдо

Сергей Лазарев много лет выступает на сцене. Она обладает большим количеством наград. У артиста регулярно идут гастроли. Однако он стремится свободное время посвящать детям. У него растут сын Никита и дочка Анна, которых родила суррогатная мать. Певец уже не раз брал их на красные дорожки.
На этот раз Сергей выложил трогательное видео. Он заснял свою подросшую дочку, которая обедала. Ей принесли любимое блюдо - пельмешки. Аня сидела в пуховых штанах и свитере. Она с улыбкой жевала каждый пельмешек. Лазарев умилился тому, как наследница любит покушать.
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Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она стала уже совсем большая.
«Такие сладкие щеки», «Так смешно двигается носик», «Наша девочка, кушать пельмешки — шикарно», «Какие глаза! Просто космос», «Она очаровательная», — стали писать в Сети.