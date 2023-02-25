Нюша в шелковом платье обнажила свои упругие «мячики» на публике: у всех отвисла челюсть

На этот раз Нюша решила отправится на вечеринку. Она провела время с Викторией Лопыревой. Певица облачилась в шелковое платье с откровенным декольте. Она отказалась от лифчика, оголив свою округлую грудь. Артистка продемонстрировала всю красоту своих форм. Звезда игриво убрала прядь волос из ложбинки.

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