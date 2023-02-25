Нюша в шелковом платье обнажила свои упругие «мячики» на публике: у всех отвисла челюсть

Нюша много лет строит карьеру певицы. Она выпустила множество хитов. Однако в последние годы артистка редко дает концерты. Она переехала в Дубай, где растит двоих детей: сына Саффрона и дочку Серафиму Симбу. Однако популярная исполнительница теперь активно пытается вернуться в форму. Она без стеснения носит смелые наряды.
На этот раз Нюша решила отправится на вечеринку. Она провела время с Викторией Лопыревой. Певица облачилась в шелковое платье с откровенным декольте. Она отказалась от лифчика, оголив свою округлую грудь. Артистка продемонстрировала всю красоту своих форм. Звезда игриво убрала прядь волос из ложбинки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие посчитали ее лук слишком смелым для молодой мамы.
«Такая красотка», «Тут все идеально», «Грудь просто напоказ», «Зачем в таком виде ходить? Уже замужем?», «Нюша потеряла свою скромность», «Грудь, как два мячика», — стали писать подписчики.