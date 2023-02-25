«Прикройся уже!»: Агата Муцениеце расстегнула джинсы на камеру, обескуражив фанатов своей выходкой

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она больше 10 лет строит свою карьеру и успела прославиться, снявшись в картинах «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод». После расставания с Павлом Прилучным она стала еще больше внимания уделять фигуре. Наряды звезды также стали более смелыми.
На этот раз Агата решила снять домашнее видео. Она блеснула фигурой в лифчике и идеальных джинсах. Актриса продемонстрировала тонкую талию и рельефный пресс. Она расстегнула ширинку, чтобы оголить все свои прелести. Муцениеце едва прикрыла сокровенное, красуясь перед камерой с припущенными джинсами.
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Поклонники поразились тому, какой смелой стала Агата. Многие отметили, что слишком ярко хвастается фигурой после того, как Прилучный снова женился. «Ох, вот это формы», «Такая куколка», «Вы стали часто оголяться», «Джинсы сидят хорошо, но где блузка», «Пресс все уже оценили», «Прикройся уже!» — стали писать подписчики.