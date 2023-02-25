Наташа Королева не собиралась разлучать сына с невестой-стриптизершей: что творится в звездном доме

Отношения сына Наташи Королевой с возлюбленной Мелиссой поросли слухами. Пару уличили в расставании, потому как Архип Глушко в одиночку покинул Россию. Точки над «и» расставила сама певица.

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Звезда напомнила, что Архип учится в университете на востоковеда-япониста и прекрасно знает язык. Знания требуют практики, поэтому он улетел за пределы РФ.

Что касается отношений с экс-стриптизершей, то здесь артистка твердо убеждена: совать свой нос и давать непрошенные советы — не ее ума дело.