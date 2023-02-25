Развод с Тарзаном не за горами? Наташа Королева как на духу выдала правду о семейной жизни

Анастасия Волочкова на днях сболтнула лишнего — балерина призналась, что не прочь провести ночь с Тарзаном, тем более что их отношения с Наташей Королевой на грани фола. Подобная осведомленность удивила певицу.

Другие новости ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

«На каком-то интервью что-то взболтнула Анастасия Волочкова, и понеслось. Сережа сейчас на гастролях со спектаклем. Я ему звоню и говорю: "Серега, мы опять с тобой разводимся, может, ты там опять шалишь, поэтому давай закругляйся, а то Волочкова там рассказывает"», — шутит Королева.

Артистка признается, что это не первый разговор о сложностях в отношениях с Тарзаном. Звездная пара уже привыкла к излишнему вниманию, поэтому спокойно реагирует на слухи, где-то даже с юмором.