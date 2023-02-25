«Без фильтров, не накрашенная»: 37-летняя Бузова ужаснула публику своим «поплывшим» лицом

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Блондинка в свои 37 лет не перестает следить за внешностью. Однако она признается, что поправилась и пока не успела похудеть. А на съемках шоу «Звезды в Африке» она работает под палящим солнцем и при этом постоянно ей делают грим.
На этот раз Ольга с рассветом стала готовится к очередному съемочному дню. Даже в саванне с ней работают стилисты и визажисты. На этот раз она решила поделиться честным кадрами без макияжа и фильтров. Бузова предстала в одном халате. Ее волосы были еще мокрые, а на лице не было макияжа. Она продемонстрировала припухлость, асимметрию лица и сильно выраженные скулы.
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«Специально для моего визажиста. Без фильтров, не накрашенная. А можно меня накрасить?» – заявила телеведущая.
«Все натурально, естественно! Самая красивая», – сказали ей девушки.
Многие пользователи Сети ужаснулись тем, как выглядит Бузова. Они считали, что без косметики ее лицо должно выглядеть свежее. «Ну это прям сложный случай», «Лучше с косметикой», «Не замечала, что глаза разные по размеру», «Такая опухшая», «Губы словно не свои», «Нет, это ужасающее зрелище», «Поплыло лицо», — стали писать в Сети.