«Без фильтров, не накрашенная»: 37-летняя Бузова ужаснула публику своим «поплывшим» лицом

На этот раз Ольга с рассветом стала готовится к очередному съемочному дню. Даже в саванне с ней работают стилисты и визажисты. На этот раз она решила поделиться честным кадрами без макияжа и фильтров. Бузова предстала в одном халате. Ее волосы были еще мокрые, а на лице не было макияжа. Она продемонстрировала припухлость, асимметрию лица и сильно выраженные скулы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».