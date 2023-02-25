45-летняя Климова в сказочном платье сразила поклонников: точеная фигура лишила дара речи

Екатерина Климова уже много лет снимается в кино. Она также играет в театре. В свои 45 лет актриса много внимания уделяет внешности. Она родила четверых детей, но ей удалось остаться в форме. С младшей дочкой Изабеллой артистка часто появляется на публике. А сыновья Матвей и Корей уже подростки, поэтому сами находят себе интересные занятия, как и старшая наследница Елизавета.
Примечательно, что Климова уже несколько лет свободна. Она не перестает носить женственные наряды. На этот раз актриса примерила дизайнерские наряды. Она облачилась в припыленно-розовое платье с перьями. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и позволил оголить изящную спину. Екатерина подчеркнула все свои достоинства.
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«Платья которые Татьяна сшила специально для меня произвели настоящий фурор! Мы решили не останавливаться на достигнутом, а продолжать творить. На этот раз образ будет совсем другой, но от этого не менее красивый», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие ей адресовали комплименты. "Просто умопомрачительная девушка. Женщина написать, рука не поднимается", "Какое шикарное платье. А Екатерине все к лицу, любой образ", "Очень красивые платья. Реально для принцессы, но, Катя, ты королева», – стали писать подписчики.