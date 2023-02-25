45-летняя Климова в сказочном платье сразила поклонников: точеная фигура лишила дара речи

Примечательно, что Климова уже несколько лет свободна. Она не перестает носить женственные наряды. На этот раз актриса примерила дизайнерские наряды. Она облачилась в припыленно-розовое платье с перьями. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и позволил оголить изящную спину. Екатерина подчеркнула все свои достоинства.

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