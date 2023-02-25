Впечатляющее признание: Ургант громогласно объявил о личном, не побоявшись осуждений и критики

Иван Ургант и Владимир Познер отменили выступления. 23 февраля телезвезды должны были выступать на Кипре, а 26 февраля — в Дубае, где стартовая цена билета, к слову, составляла 12 тысяч рублей!

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Возмущенные и жаждущие правды поклонники атаковали соцсети Урганта. Не выдержав накала, телеведущий оправдался. Возможные осуждения и недовольства со стороны зрителей при этом его не остановили.

"Нам пришлось перенести выступления на октябрь по весьма уважительным причинам. Тем, кто утверждает, будто это происки врагов, не верьте, это связано с сугубо личными непредвиденными обстоятельствами", — сообщил шоумен.

Отметим, что «Путешествие Познера и Урганта» планировалось в формате общения знаменитостей. Друзья-телеведущие должны были делиться размышлениями и рассказами о путешествиях, а также отвечать на вопросы зрителей.