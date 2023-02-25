Умерла народная артистка России Светлана Брагарник

Не стало звезды фильмов «Порох», «Трагедия в стиле рок» и «Адъютанты любви» Светланы Брагарник. Актрисе было 78 лет.

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Трагическую новость сообщил театральный режиссер Кирилл Серебренников в своем Telegram-канале. Он посвятил звезде сцены огромный пост.

«Она была очень большой Актрисой, которая могла бы стать по-настоящему всенародно любимой и известной. Все у нее для этого было – и талант, и красота. Но всю жизнь что-то не складывалось», — отметил Серебренников.

Режиссер назвал Брагарник женщиной со странной фамилией, у которой глаза всегда были полные боли. Артистка запомнилась режиссеру как человек закрытый.

«Странная фамилия. Странная женщина. Красавица с тяжелыми руками. Глаза, полные какой-то боли. И всегда ощущение, что что-то хочет и не может сказать. Что есть какая-то внутренняя тайна, но просто не очень хочет с тобой ею делиться. Странный, закрытый человек. С каким-то таинственным одиночеством», — высказался он.

Светлана Брагарник родилась 24 мая 1944 года в Александровске. В 1968-м окончила актерский факультет ГИТИС. С 1968 по 1971 годы артистка выступала в Московском областном драматическом театре имени Островского, затем работала в Московском драматическом театре имени Гоголя. Светлана Михайловна также служила в Гоголь-центре.