Уволенный из МХТ звезда «Кухни» Дмитрий Назаров приютился у друзей в Израиле

Дмитрий Назаров в свои 65 лет пробует себя в новом амплуа - пишет стихи. Вместе с женой Ольгой актер из сериала «Кухня» покинул Россию. Назаров уехал в Израиль, поговаривают, что он поселился у друзей.

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А когда-то актер играл в МХТ имени Чехова, снимался в кино. Теперь же Дмитрий Назаров остался без ролей. Бывшие коллеги артиста поделились сведениями о нем: звезда «Кухни» пока приютился в квартире знакомых, живет бесплатно, за аренду не платит. Поговаривают, что артист собирается дать в Израиле тур. Вместе с женой будут читать и петь нескладушки, пишет kp.ru. Уже в марте Дмитрий Назаров даст концерты в шести городах.

Выручка с продажи билетов средняя – 1 миллион 600 тысяч рублей. С учетом выплат за аренду зала, процентов организатору – артисты получат на двоих около 700 тысяч рублей.