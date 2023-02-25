Клава Кока в откровенном топике блеснула прелестями за рулем кабриолета: ноги бесстыдно раскинула в стороны

Клава Кока уже давно строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых популярных персон в России. Блондинка в свои 26 лет не перестает следить за фигурой. Она мечтает о семье, поэтому всеми силами притягивает к себе мужское внимание. В соцсетях артистка часто делится пикантными кадрами, а на сцене выступает в смелых нарядах.
На этот раз Клава решила покрасоваться в кабриолете. Она прокатилась на роскошной машине в Дубае. Блондинка была в брюках и черном топе с разрезами. Она блеснула своими соблазнительными формами. Певица раскинула ноги, наслаждаясь поездкой. Ветер развивал ее волосы. Кока не скрыла следы от загара на груди.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Клава презентовала новую песню, которая многим пришла по душе. «Ох, какая вы дерзкая», «Просто куколка», «Влюбленная девочка», «Ну прям наряд для курорта», «Ноги вразвалочку», «Животик прорывается», «Загорела неровно», — стали писать подписчики.