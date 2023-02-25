«Слишком агрессивное течение болезни»: что происходит с Романом Костомаровым - последние новости

Роман Костомаров находится в медикаментозной коме на ИВЛ после двух инсультов. В СМИ пишут, что у олимпийского чемпиона поврежден головной мозг, есть отеки. Также состояние фигуриста усугубилось из-за больничной синегнойной палочки.

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Спортсмен из-за гангрены перенес ампутацию стоп, как считают источники близкие к медицинским кругам, сепсис спровоцировал еще и тромбозы. Отсюда и два инсульта.

Иммунолог Ирина Ярцева уверена, что доктора в случае с Романом Костомаровым делают все от них зависящее.

«В таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение болезни», - добавила врач.

По материалам kp.ru, News.ru