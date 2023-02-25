«Смысл жизни»: Собчак в мини-бикини нырнула в волны с подросшим сыном Виторгана

Ксения Собчак стала популярной телеведущей и зачастую создает свои проекты. Блондинка зачастую оказывается в скандальных ситуациях. В прошлом году ей даже пришлось сбежать из страны, но ненадолго. Теперь звезда делится кадрами из эмирата Дубай, где провела каникулы с сыном Платоном.
На этот раз Собчак решила выложить трогательное фото. Блондинка покрасовалась в мини-бикини. Она зашла в воду возле знаменитого отеля в виде парусника. Телеведущая кружила сына, схватив его крепко под руки. Ксения решила продемонстрировать не только стройную фигуру, но и идиллию. Звезда не часто показывает наследника.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети звезды
«Ребенок – это постоянный источник бесплатных эндорфинов и смысла жизни. И детские каникулы – важный тест. Ребенок их всегда ждет. Поэтому тут важно не ошибиться. Большой бассейн, а не только море, игровые площадки и аквапарк, пицца из печи, павлины и прогулки по морю – все это важные составляющие успеха», – написала звезда.
Примечательно, что на днях Собчак отметилась в Израиле. Оказалось, что она тайно приехала в Тель-Авив и взяла интервью у Лаймы Вайкуле.