«Смысл жизни»: Собчак в мини-бикини нырнула в волны с подросшим сыном Виторгана

На этот раз Собчак решила выложить трогательное фото. Блондинка покрасовалась в мини-бикини. Она зашла в воду возле знаменитого отеля в виде парусника. Телеведущая кружила сына, схватив его крепко под руки. Ксения решила продемонстрировать не только стройную фигуру, но и идиллию. Звезда не часто показывает наследника.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».