«Господи, ну кому эти подвиги нужны?»: Валерия оказалась в таком же положении, что и Костомаров — звезда сожалеет

«Господи, ну кому эти подвиги нужны?»: Валерия оказалась в таком же положении, что и Костомаров — звезда сожалеет

Певица Валерия. Фото: Global Look Press

Артистка несколько недель не может оправиться от болезни.

За фигуриста Романа Костомарова переживает вся страна. Спортсмен вышел на лед, тогда как сам неважно себя чувствовал. Последствия этого рокового действия обошлись чемпиону слишком дорого — с двусторонней пневмонией Роман попал в реанимацию, где врачи по сей день сражаются за его жизнь.

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Певица Валерия оказалась в таком же положении, что и спортсмен в первые дни болезни. Интенсивному лечению из-за непонятного вируса звезда предпочла сцену, а теперь жалеет об этом.

С момента заболевания прошел почти месяц, а состояние артистки до сих пор не пришло в норму. 

«Я, где могла, выступления отменяла. Но бывало, что, нашпигованная лекарствами, выходила, выступала, пела... Так нельзя на самом деле. Мы сейчас смотрим примеры трагические и думаем: «Господи, ну кому эти подвиги нужны?». Но чувство ответственности берет свое – ты понимаешь, что не можешь подвести людей», — поделилась певица с МК.ru.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. С тех пор спортсмен перенес две ампутации и два инсульта, а недавно к этому списку добавилась еще и внутрибольничная инфекция.

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