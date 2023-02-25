«Господи, ну кому эти подвиги нужны?»: Валерия оказалась в таком же положении, что и Костомаров — звезда сожалеет

За фигуриста Романа Костомарова переживает вся страна. Спортсмен вышел на лед, тогда как сам неважно себя чувствовал. Последствия этого рокового действия обошлись чемпиону слишком дорого — с двусторонней пневмонией Роман попал в реанимацию, где врачи по сей день сражаются за его жизнь.

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Певица Валерия оказалась в таком же положении, что и спортсмен в первые дни болезни. Интенсивному лечению из-за непонятного вируса звезда предпочла сцену, а теперь жалеет об этом.

С момента заболевания прошел почти месяц, а состояние артистки до сих пор не пришло в норму.

«Я, где могла, выступления отменяла. Но бывало, что, нашпигованная лекарствами, выходила, выступала, пела... Так нельзя на самом деле. Мы сейчас смотрим примеры трагические и думаем: «Господи, ну кому эти подвиги нужны?». Но чувство ответственности берет свое – ты понимаешь, что не можешь подвести людей», — поделилась певица с МК.ru.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. С тех пор спортсмен перенес две ампутации и два инсульта, а недавно к этому списку добавилась еще и внутрибольничная инфекция.