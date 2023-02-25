Уволенный из МХТ звезда «Кухни» Дмитрий Назаров выдавил из себя стих про покаяние

Известный актер Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ имени Чехова, вероятно, решил искать популярность на несколько ином поприще. Дмитрий Назаров увлекся поэзией. Если раньше о том, что он умеет писать стихи знал только узкий круг, то теперь многие поклонники в курсе еще одной грани таланта Дмитрия Назарова.
Артист еще и невероятно плодовит. На своем YouTube-канале Дмитрий Назаров регулярно размещает стихотворения собственного сочинения.
На этот раз Назаров разродился фразами о покаянии.
«Не снять этот груз покаяньем, раскаяньем...
Ты душу сгноил этой дрянью,
И это с тобой навсегда.
Ты можешь уже не молиться —
Тебя не услышит никто.
Душа твоя сохнет в темнице
И ты понимаешь, за что...» - написал Дмитрий Назаров.
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Напомним, Дмитрий Назаров и его супруга потеряли работу в Москве после своих резких высказываний. Пара перебралась в Израиль вслед за многими другими знаменитостями, покинувшими Россию.