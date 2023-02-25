Бородина в лифе-бандо обнажила свои округлые полушария груди: взбудоражила видом манящих форм

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных ведущих в стране. После развода с Курбаном Омаровым прошло уже два года. Она за это время купила несколько квартир, в том числе в Дубае. Звезда также стала чаще красоваться в откровенных нарядах. Недавно она снова уехала отдыхать, в третий раз за два месяца.
Вот уже несколько дней Бородина отдыхает в ОАЭ. Она проводит время с дочками в роскошном отеле. Телеведущая устроила день релакса. Она пришла на пляж, где щегольнула в купальнике. На лежаке Ксения запечатлелась в лифе-бандо, сдавив округлую грудь. Она стыдливо прикрыла глаза, надев солнцезащитные очки.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая в 39 лет. Многие отметили, что у нее красивый загар. «Ну прям бесподобная», «Грудь такая упругая», «Просто конфетка», «Не описать красоты», «Тут самая сочная часть тела», «Так надо цеплять мужиков на пляже», «Книгой прикрыла живот», — стали писать подписчики.