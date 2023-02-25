Бородина в лифе-бандо обнажила свои округлые полушария груди: взбудоражила видом манящих форм

Вот уже несколько дней Бородина отдыхает в ОАЭ. Она проводит время с дочками в роскошном отеле. Телеведущая устроила день релакса. Она пришла на пляж, где щегольнула в купальнике. На лежаке Ксения запечатлелась в лифе-бандо, сдавив округлую грудь. Она стыдливо прикрыла глаза, надев солнцезащитные очки.

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