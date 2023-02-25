Обнаженная Бузова прикрылась одним полотенцем: ошарашила поклонников своим видом без белья

Примечательно, что Бузова на этот раз решила предстать без макияжа. Она разделась догола и решила принять душ. Телеведущая запечатлелась без белья, едва прикрыв прелести полотенцем. Блондинка засняла себя на камеру. Многие поклонники были обескуражены таким поступком.

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