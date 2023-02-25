Обнаженная Бузова прикрылась одним полотенцем: ошарашила поклонников своим видом без белья

Ольга Бузова продолжает вести передачи, а также давать концерты. В 37 лет артистка может похвастаться внушительным богатством. Также она не перестает следить за внешностью. Телеведущая мечтает о семье и детях. Звезда недавно уехала в Африку. Она не перестает делится пикантными фото.
Примечательно, что Бузова на этот раз решила предстать без макияжа. Она разделась догола и решила принять душ. Телеведущая запечатлелась без белья, едва прикрыв прелести полотенцем. Блондинка засняла себя на камеру. Многие поклонники были обескуражены таким поступком.
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«Ну опять голая», «И зачем она только камеру с собой носит в душ», «Мужчин не перестает привлекать всеми способами», «Очень нужно найти ей мужа, а то это не закончится», «Полотенце держится на магии», — стали писать пользователи Сети.