Создал же бог такую красоту: Каролина Севастьянова обтянула фигуру восьмеркой тесным платьем – грудь торчком

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова обладает роскошной фигурой.
Брюнетка все делает для того, чтобы как можно чаще демонстрировать свои прелести на публике. Каролина Севастьянова проводит зиму в теплых регионах, чтобы у нее был повод позировать в одежде, позволяющей ей подчеркивать достоинства фигуры.
На это раз спортсменка, виртуозно владеющая навыками невербальной самопрезентации, позировала в черном, туго сидящим на ней платье.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова в очередной показала, что фигура у нее восьмеркой и выдающийся бюст. Обтягивающее платье позволило гимнастке продемонстрировать все преимущества.
Каролина Севастьянова в обтягивающем платье. Фото: соцсети