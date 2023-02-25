Создал же бог такую красоту: Каролина Севастьянова обтянула фигуру восьмеркой тесным платьем – грудь торчком

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова обладает роскошной фигурой.

Брюнетка все делает для того, чтобы как можно чаще демонстрировать свои прелести на публике. Каролина Севастьянова проводит зиму в теплых регионах, чтобы у нее был повод позировать в одежде, позволяющей ей подчеркивать достоинства фигуры.

На это раз спортсменка, виртуозно владеющая навыками невербальной самопрезентации, позировала в черном, туго сидящим на ней платье.

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