Зудина призналась, что отговаривала Табакова жениться на ней

Вдова ныне покойного художественного руководителя МХТ имени Чехова и «Табакерки» Марина Зудина намекнула, что она вовсе не собиралась уводить Олега Табакова из семьи и уж тем более не входило в ее планы рожать от него детей. Ее смущала большая разница в возрасте. Олег Павлович был старше юной красавицы актрисы на 30 лет.

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По словам Зудиной, она никогда не думала, что они будут вместе. Актриса не собиралась выходить замуж и рожать детей от Олега Табакова. Но свою любовь от режиссера скрыть не смогла. Возлюбленная Олега Павловича думала, что еще встретит кого-то другого, выйдет замуж и станет матерью. Однако судьба распорядилась иначе. Табаков не смог отпустить эффектную актрису.

«В роли его (Табакова, - Прим. ред.) жены себя не видела», - отметила Зудина.

Даже после 10 лет романа она была против того, чтобы Олег Павлович бросал семью. Пыталась даже отговорить его, советовала поговорить с сыном Антоном.

«Он говорил, что надо расписаться. Я говорила, что не буду расписываться. Это не было так, что я забеременела, и он принял глобальное решение», — поделилась 57-летняя звезда сериала «Содержанки».

Однако со временем Марина Зудина сдалась и согласилась выйти замуж за режиссера. Все же она подарила ему двоих детей: сына Павла и дочку Марию.

По материалам YouTube-шоу «Света вокруг света»